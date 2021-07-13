Кремль считает неуместным говорить о границах РФ по аналогии с темой территориальных приобретений других республик

Кремль считает неуместным говорить о границах России по аналогии с темой территориальных приобретений других республик, вышедших из Советского Союза. Между тем, в администрации президента не исключает диалога о границах.



Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли сравнение границ 1922 и 1991-го годов, упомянутое в статье Владимира Путина, распространяться также на Россию и те регионы, которые вошли в ее состав в советский период.

Научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов считает, что статья Путина о границах России адресована, прежде всего, россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на личной встрече обсудить с Владимиром Путиным статью о историческом единстве русских и украинцев. Он признал, что из-за нехватки времени пока не ознакомился с публикацией полностью.