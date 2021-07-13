Уже несколько часов в Санкт-Петербурге проводят переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко

В последнее время президенты России и Белоруссии встречаются часто. Сегодняшний визит Лукашенко заранее не анонсировался. В Кремле сказали, что это никоим образом не умаляет значимости переговоров.

Перед началом встречи белорусский президент назвал Москву стабильным партнером.

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров обсуждаются прежде всего торгово-экономические отношения между двумя странами, а также общие угрозы.

Пребывание Александра Лукашенко у власти зависит прежде всего от Кремля, — сказал в эфире «Эха Москвы» белорусский медиаменеджер Дмитрий Навоша.

Он отмечает, что все политические высказывания Лукашенко направлены на объединение с Кремлем против общей угрозы – Запада.