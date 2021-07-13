В Тбилиси похороны телеоператора Лашкаравы вылились в манифестацию протеста против власти

В Тбилиси похороны телеоператора Лексо Лашкаравы, который скончался после избиения противниками ЛГБТ во время беспорядков, вылились в манифестацию протеста против власти. Как рассказал «Эху Москвы» местный журналист Егор Куроптев, на траурную церемонию собралось множество людей.

Траурная церемония в связи с похоронами оператора Лексо Лашкаравы в Тбилиси собрала множество людей, выступающих против грузинских властей. Об этом рассказал радиостанции «Эхо Москвы» грузинский журналист Егор Куроптев.

«Похороны оператора Лашкарава, который погиб в результате событий 5 июля, действительно сопровождаются акцией протеста и акцией поддержки семьи Лашкарава со стороны всех журналистов и активистов», — рассказал журналист.

По словам Е.Куроптева, акции протеста и другие проявления несогласия с властями теперь будут проходить в Грузии регулярно.

«Акции протест в Грузии будут продолжаться, потому что они связаны не только с трагической гибелью оператора, но из-за того, что грузинское правительство пошло на радикализацию накануне выборов, которые пройдут в октябре этого года. Поэтому до октября или до понимания, когда это правительство уйдет, ситуация будет крайне напряженная, потому что постоянно будут акции протеста, и борьба Грузии за дальнейшее ее развитие», — отметил журналист.

Оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

м Акции протеста не прекращаются в грузинской столице уже несколько дней. Сторонники оппозиции требуют отставки премьер-министра и назначения досрочных парламентских выборов. Представители властей говорят, что оппозиция и подконтрольные им СМИ пытаются любым способом посеять хаос и дестабилизировать ситуацию в стране.

