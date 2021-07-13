Европейский суд по правам человека потребовал от России признать однополые союзы

Отказ в их регистрации ЕСПЧ посчитал незаконным.

Россия нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни, отказавшись регистрировать однополые союзы, постановил Страсбургский суд. В решении подчёркивается: речь не идёт об обязательстве признавать однополые браки, но государство обязано найти справедливый баланс между интересами их участников и общества в целом. Поскольку такие пары тоже вступают в серьёзные отношения, которые требуют официального признания и защиты со стороны государства. По этой причине у российских властей не было веских оснований для отказа гомосексуальным парам в официальном признании, решил европейский суд. Аргумент о том, что многие россияне не одобряют однополые союзы, ЕСПЧ не убедил. В решении сказано, что доступ меньшинства к правам не может зависеть от признания большинства. Из решения следует, что если российские власти не готовы признавать однополые браки им следует обеспечить другие формы юридического признания. В качестве примера в суде привели гражданское партнерство, союз или гражданский договор солидарности как во Франции. Напомню, в ЕСПЧ обратилось несколько однополых пар. С 2009-го они пытались зарегистрировать свои отношения в ЗАГСах Москвы и Липецкой области, но им отказали. Одна из пар — Ирина Федотова и Ирина Шипитько. Они долго судились в России, затем подали жалобу в суд в Страсбурге. Кстати, российский судья ЕСПЧ ранее высказался за легализацию в нашей стране однополых союзов.

По мнению Дмитрия Дедова, это может стать отправной точкой для защиты других потребностей, которые обычно возникают между членами семьи. Отношение российских властей к однополым бракам Владимир Путин минувшей осенью назвал настороженным. Он сказал, что как президент обязан заботиться о решении демографических проблем. «Нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал тогда Путин. Перед этим глава страны уверял, что в России не было, нет и не будет дискриминации, в том числе по признакам сексуальной ориентации. При этом в изменённую конституцию, принятую прошлым летом, внесли поправку о том, что браком в России отныне будет считаться только союз мужчины и женщины. Ещё жестче власти реагировали на гей-парады, которые в России не разрешают около 10 лет, а до этого их участников разгоняли, избивали православные активисты и задерживала полиция.

Российским законодательством также запрещена любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Своим решением ЕСПЧ предоставил России возможность выбирать формат законного существования однополых отношений. Но вряд ли в ближайшее время Россия примет законодательство, которое требует от нее Европейский суд. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правовой советник ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Максим Оленичев.

«ЕСПЧ принял решение, которое может показаться революционным, но на самом деле он шел несколько лет, и в конце концов постановил, что неуважение к семейной жизни, когда не создана нормативная база по этому вопросу, как раз является нарушением Европейской конвенции. По сути, ЕСПЧ не обязал Россию регистрировать однополые браки, а он предписал создать законодательство, которое могло бы учитывать ту реальность, в которой существуют однополые семьи в России», — сказал он.

По мнению М.Оленичева, в стране должно быть разработано законодательство, позволяющее регистрировать однополым семьям свои отношения. «При этом формат регистрации государство в праве выбрать. Более 30 государств Европы признают и регистрируют однополые браки либо в форме партнерства, либо союзов, либо в форме браков. Россия вправе выбрать свой путь и придумать какую-то другую форму, но регистрировать те отношения, которые уже существуют в обществе, чтобы они имели те же возможности, как и разнополые семьи, — иметь права наследования, не свидетельствовать против себя и своих близких, а также участвовать в льготных программах, например, льготные ипотеки, либо получать льготное медицинское страхование», — отметил он.

По мнению М.Оленичева, вряд ли в ближайшее время Россия примет подобное законодательство, которое требует от нее ЕСПЧ, но не надо забывать, что Россия, подписав Конвенцию о защите прав человека, обязалась «добровольно принимать на себя исполнение решений Европейского суда». По словам М.Оленичева, в случае отказа России, европейские структуры продолжат наблюдать за работой российских властей и добиваться исполнения решения.

Член Комиссии Совета Федерации по вмешательству во внутренние дела Александр Башкин считает, что Страсбургский суд превышает свои полномочия. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Сенатор считает, что отказ России от исполнения решений Страсбургского суда будет очередной формальностью.

Россия не может выполнить решение Европейского суда по однополым союзам, поскольку это нарушает Конституцию России, — сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Член ЦК КПРФ Александр Ющенко считает, что идея об однополых союзах никогда не будет популярна у россиян.

Александр Ющенко подчеркнул, что это его позиция как коммуниста и гражданина, который воспитывался в России.