На тестовое электронное голосование в Москве был вынесен вопрос об обязательной вакцинации и транспорте

Москвичам, как стало известно «Эху Москвы», предложат определиться, работники каких профессий из числа тех, где предполагается непосредственный контакт с гражданами, должны сделать прививку от коронавируса. Второй вопрос касается приоритетов развития городской инфраструктуры между общественным и личным транспортом. Само тестовое голосование пройдет 29-30 июля.