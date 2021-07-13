На тестовое электронное голосование в Москве был вынесен вопрос об обязательной вакцинации и транспорте

Москвичам, как стало известно «Эху Москвы», предложат определиться, работники каких профессий из числа тех, где предполагается непосредственный контакт с гражданами, должны сделать прививку от коронавируса. Второй вопрос касается приоритетов развития городской инфраструктуры между общественным и личным транспортом. Само тестовое голосование пройдет 29-30 июля.
2021-07-13T17:33:13+03:00
2021-07-13T17:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 17:33, 13 июля 2021
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