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17:04, 13 июля 2021

В Тбилиси простились с журналистом Лексо Лашкаравой

Похороны переросли в акцию протеста. \

Церемония началась с символического шага, во дворе дома Лексо Лашкаравы его коллеги – операторы из различных СМИ выставили камеры в два ряда, и по этому образовавшемуся коридору под аплодисменты пронесли гроб с телом. Позже, как сообщает грузинское агентство interpressnews к процессии присоединились несколько тысяч человек. В ней участвовали журналисты, несколько священнослужителей, оппозиционные депутаты, лидеры политических партий, чиновники и другие.

Затем, как отмечает уже агентство «Интерфакс», в похороны вылились в манифестацию оппозиции против насилия. Собравшиеся считают, что Лашкарава был убит людьми, которые действовали по указанию властей.

Так, коллеги умершего утверждают, что он скончался в результате инцидента, случившегося пятого июля. В Тбилиси, в то время, как съёмочная группа, в которой работал Лашкарава, освещала попытку провести в городе гей-парад, на журналистов напали противники акции ЛГБТ. В результате оператор был избит, и ему потребовалась операция. В субботу оператора отправили из больницы домой, где он скончался на следующий день. Акции протеста в Тбилиси проходили и вчера. Их участники требовали отставки правительства.

При этом, ранее в МВД Грузии утверждали, что причиной смерти оператора могли стать наркотики. В ведомстве отмечали, что в крови Лашкаравы нашли следы различных запрещённых веществ.


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