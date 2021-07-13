В Москве за прошлый месяц скончалось на 7 тысяч больше, чем в июне 2019 года, до пандемии коронавируса, и на три тысячи, чем год назад, когда инфекция была уже в России. Это следует из свежих данных, которые опубликовал департамент здравоохранения города. Всего в июне умерли более 16 тысяч человек, из которых 5,5 тысяч стали жертвами коронавируса, — говорят чиновники. По их словам, помимо этого еще одной причиной роста смертности в столице стала аномальная жара.

В мэрии вновь призвали горожан вакцинироваться, там говорят, что это единственная эффективная защита на данный момент от инфекции и ее тяжелых последствий.

Ожидать спада эпидемии коронавируса в стране за счет так называемого коллективного иммунитета не стоит, — сказал «Эху Москвы» аналитик открытых данных Александр Драган.

По мнению Александра Драгана, третья волна коронавируса оказалась тяжелее предыдущих, не стоит ждать, что вирус со временем ослабнет.