В Екатеринбурге местная епархия отказалась от проведения крестного хода в память о семье Николая Второго

Ранее власти отказались согласовать это мероприятие. Как говорят в администрации региона, в результате руководство епархии с пониманием отнеслось к требованиям властей, — пишет газета «Коммерсантъ».

Администрация ссылалась на то, что в прошлом году после проведения крестного хода было несколько доказанных случаев заражения коронавирусом на этом мероприятии. В свою очередь, в епархии настаивали, что люди все равно пойдут по обозначенному маршруту.

Крестный ход ранее ежегодно проходил в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля в годовщину расстрела царской семьи.