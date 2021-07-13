Грузинские журналисты провели акцию памяти погибшего коллеги Лексо Лашкаравы

Они вышли с его портретами на трибуну во время правительственного брифинга. Похороны оператора одного из грузинских телеканалов сегодня вылились в акцию протеста. На прощание пришли представители оппозиции. Лашкараву избили противники ЛГБТ-сообщества неделю назад. Спустя несколько дней его нашли мертвым в квартире. После этого в центре Тбилиси собрались представители оппозиции. Между тем в полиции Грузии утверждают, что причиной смерти журналиста стала якобы передозировка наркотиков.
2021-07-13T16:32:34+03:00
2021-07-13T16:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 13 июля 2021
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