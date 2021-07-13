Грузинские журналисты провели акцию памяти погибшего коллеги Лексо Лашкаравы

Они вышли с его портретами на трибуну во время правительственного брифинга. Похороны оператора одного из грузинских телеканалов сегодня вылились в акцию протеста. На прощание пришли представители оппозиции. Лашкараву избили противники ЛГБТ-сообщества неделю назад. Спустя несколько дней его нашли мертвым в квартире. После этого в центре Тбилиси собрались представители оппозиции. Между тем в полиции Грузии утверждают, что причиной смерти журналиста стала якобы передозировка наркотиков.