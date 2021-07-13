Reuters: Вновь откладывается регистрация российской вакцины от коронавируса в Евросоюзе

Вновь откладывается регистрация российской вакцины от коронавируса в Евросоюзе, передает агентство Reuters. По словам его источников, разработчики препарата вовремя не предоставили необходимые данные. Так, к началу июня регулятор не получил практически никаких производственных данных по вакцине, а предоставленные клинические сведения являются неполными. Кроме того, до сих пор не пришли отчеты о побочных эффектах. В Брюсселе, как говорят собеседники агентства, объясняют отказ разработчиков «Спутника» предоставить сведения отсутствием опыта работы с зарубежными регулирующими органами. По этой причине регистрации вакцины откладывается как минимум до конца лета.

