Открытые медиа: В Москве начали отстранять от работы непривитых сотрудников метро и Мосгортранса

В Москве, как пишет интернет-издание Открытые медиа, начали отстранять от работы непривитых сотрудников метро и Мосгортранса. Как утверждают в межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта, работников вынуждают подписать обязательство об обязательной вакцинации. В противном случае их отстраняют без выплаты зарплаты.

С жалобами на действия начальства уже обратились несколько человек. В Департаменте транспорта Москвы эту информацию не подтверждают, там говорят, что вакцинировали почти 70% работников.