Пресс-секретарь КПРФ Ющенко: Западная пропаганда никогда не сможет привить у россиян нетрадиционные ценности

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь партии Александр Ющенко считает, что идея об однополых союзах никогда не обретет популярности у россиян, несмотря на активную западную пропаганду. Так он прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» требование Европейского суда по правам человека легализовывать однополые союзы на территории РФ.

«Это вообще не касается нашей страны в принципе. Там могут все, что угодно говорить, никогда этой тематики никогда не будет, как бы ее не прививали, не пытались протянуть через популярные матчи ЧЕ или мира по футболу — никогда это не будет воспринято у нас как указание. Все, что угодно они могут говорить, но в нашей стране с традиционными и культурными взглядами, многонациональной и многоконфессиональной стране, никогда эта грязь не будет привита», — подчеркнул он.

А.Ющенко сказал, что здесь даже нечего комментировать и подчеркнул, что высказал свою позицию как член партии КПРФ, а также как гражданин, который воспитывался в России.