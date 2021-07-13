Полиция не стала преследовать исполнителя Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков

Ему грозил штраф.

Административное расследование не смогло выявить лиц, которые разместили в интернете 4 клипа популярного шоумена, в том числе на песни «Я курю траву» и «Виски на завтрак», сообщает агентство ТАСС. Алишер Валеев, он же Моргенштерн их не размещал. Дело закрыто. Кто именно пожаловался на композиции, не уточняется.

Экспертиза, проведенная центром наркологии, не выявила пропаганда в треках запрещенных веществ. Дополнительные исследования проводить не стали, сказал изданию «Открытые медиа» адвокат певца Сергей Жорин.

Ранее исполнитель в жанре рэп был оштрафован на 100 тысяч рублей по той же статье о пропаганде наркотиков в двух других песнях. Мосгорсуд признал решение законным.

В последние месяцы творчество Моргенштерна уже несколько раз оказывалось в поле зрения силовиков. Прокуратура просила запретить песню «Я съел деда», а в композиции «Новая волна» ведомство усмотрело оскорбление чувств верующих. Проверка по данному эпизоду продолжается.