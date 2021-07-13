Иностранцы, которые участвовали в д раке у метро Кузьминки в Москве будут выдворены за пределы России по решению суда, — сообщает МВД. Было задержано более ста человек.

Драка произошла на Зеленодольской улице. В основном в ней участвовали приезжие из стран Средней Азии. Несколько человек получили ранения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что полицию заранее предупредили о драке. В правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что по ошибке был включен в чат в WhatsApp, в котором объявлялся сбор у метро Кузьминки.