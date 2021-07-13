Афганистану грозит гуманитарный кризис, предупреждают в ООН

Это вызвано обострением ситуации из-за ухода войск НАТО и активизации талибов.

Эскалация конфликта в Афганистане привела к тому, что почти 300 тысяч местных жителей с начала года покинули дома, а общее число беженцев превысило 3,5 миллиона человек. Эти цифры привели в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Там серьезно встревожены ситуацией, которая ухудшилась с начала мая из-за наступления боевиков движения Талибан, в России оно признано террористическим и запрещено. Семьи, ставшие беженцами за последние недели, жаловались на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Они также рассказывали о продолжающихся боях в разных районах Афганистана и случаях вымогательства со стороны неправительственных вооруженных группировок. В управлении верховного комиссара ООН отметили, что призыв к мировому сообществу выделить больше 300 миллионов долларов на нужды беженцев пока профинансирован менее чем наполовину. Совместную борьбу с терроризмом и ситуацию с безопасностью в Афганистане обсудят сегодня главы МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. В столицу Таджикистана также приехал и глава афганского МИД.

Тем временем в Кабуле днем прогремел взрыв. Четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали. О том кто за ним стоит пока не сообщается. Минобороны Афганистана рапортовало о том, что за сутки были убиты почти 270 талибов и более ста ранены. Также сообщается, что в ходе операции убит один из полевых командиров талибов.