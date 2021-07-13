Европейский суд по правам человека обязал Россию признавать однополые союзы

Решение было вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар. В постановлении ЕСПЧ говорится, что Россия нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

Член Комиссии Совета Федерации по вмешательству во внутренние дела Александр Башкин считает, что Страсбургский суд превышает свои полномочия. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Сенатор считает, что отказ России от исполнения решений Страсбургского суда будет очередной формальностью.



Член комиссии Совета Федерации по вмешательству во внутренние дела Александр Башкин считает, что Россия не обязана выполнять требование Европейского суда легализовывать однополые союзы. Как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», эта организация превышает свои полномочия.

«ЕСПЧ — это международная организация, созданная государствами для исполнения определенных оговоренных в Конвенции функций. Любая международная организация, созданная волей государств, выполняет исключительно только тот объем функций, которыми их наделили. И она не вправе расширять этот объем полномочий. А если она расширяет, то государство вправе не выполнять, поскольку они не имеют юридической обязательности. Это относится и к этому вопросу», — сказал он.

По словам А.Башкина, это требование ЕСПЧ противоречит Конституции РФ, и считает это попыткой нарушить права и свободы граждан РФ.

«В конституции РФ черным по белому написано, что брак — это союз мужчины и женщины. Это превышение полномочий, по сути это попытка нарушить права и свободы граждан Российской Федерации. Конечно, это решение не будет исполнено», — отметил он.

По словам А.Башкина, это может быть намеренная провокация ЕСПЧ, которому было хорошо известно отношение России к такому решению. Сенатор считает, что отказ России будет очередной формальностью, которую суд хочет использовать в своих интересах.

«Может это делается даже провокационно, специально дается такое задание, которое не может быть выполнено даже по техническим причинам, потому что оно противоречит конституции. Здесь результат — не заставить Россию регистрировать однополые браки, все прекрасно понимают, что никто этого не будет делать, а результат — добиться отказа от выполнения поручения, чтобы положить его в копилку неких таких невыполненных решений, чтобы потом размахивать как флагом и говорить о некоей мифической необязательности Российской Федерации в международном правовом аспекте», — заключил сенатор.