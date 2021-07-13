В Иркутске возбудили уголовное дело в отношении жителя, который больше двух часов стоял на краю балкона

В Иркутске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал прыгнуть вместе с ребенком. Мужчина требовал встречи с женой. В конце концов его уговорили вернуться в квартиру, после чего задержали. Сейчас его допрашивают.

