Верховный суд Израиля отменил запрет на суррогатное материнство для однополых пар и одиноких мужчин, — пишет газета «The Times of Israel». Поводом для этого решения стал иск гомосексуальной пары, поданный еще в 2010 году.

Сейчас пользоваться услугами суррогатных матерей в Израиле могут лишь гетеросексуальные пары и одинокие женщины.

