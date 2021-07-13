МК: Российские власти обсуждают возможность поменять правила поступления на бюджетные места в ВУЗах

Российские власти, по данным газеты «МК», обсуждают возможность поменять правила поступления на бюджетные места в ВУЗах. Для некоторых абитуриентов введут новый документ.

Министерство образования и науки намерено провести эксперимент по выдаче сертификатов на получение высшего образования за счёт государства. Об этом, не называя, источника, написала газета «Московский комсомолец». По её данным, такие документы с 2022-ого по 2024-ый годы будут выдавать победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников и участникам российских сборных в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Помимо этого, появится и еще один документ – «сертификат на обучение по образовательным программам с элементами академической мобильности». Он должен будет дать студентам возможность освоить отдельные дисциплины учебной программы в ВУЗе-партнёре. Также, во время этого же экспериментального периода бюджетное место за учащимся будет закреплено и при смене университета.

Официально в Министерстве образования и науки эту информацию пока не комментировали. Издание пишет, что там считают, будто это нововведение может повысить конкурентоспособность высших учебных заведений и качество высшего образования в целом. Студенты должны будут получить мобильность и поддержку, а вузы – деньги, которые государство выделяет на учащихся.

Тем временем уже в этом году студенты смогут менять ранее выбранные специальности после второго курса. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу в сентябре.