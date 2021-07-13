В России за сутки от коронавируса скончались 780 человек, — сообщили власти. Это максимальный показатель с начала пандемии. Более 700 смертей от COVID-19 за день в стране фиксируется уже восьмой день подряд. При этом новых случаев заражения менее 25-ти тысяч.
2021-07-13T15:05:11+03:00
2021-07-13T15:05:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 13 июля 2021
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