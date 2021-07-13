В России за сутки от коронавируса скончались 780 человек, — сообщили власти. Это максимальный показатель с начала пандемии. Более 700 смертей от COVID-19 за день в стране фиксируется уже восьмой день подряд. При этом новых случаев заражения менее 25-ти тысяч.