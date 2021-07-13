Европейский союз решил пока не вывозить из Афганистана своих технических специалистов, несмотря на наступление талибов*. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в Брюсселе надеются на продолжение мирного процесса в этой стране. Он подчеркнул, что ЕС работает с партнерами для того, чтобы предотвратить массовый исход беженцев из Афганистана вслед за выводом войск СШИ и их союзников по НАТО. На этом фоне в ООН заявили о надвигающемся гуманитарном кризисе в Афганистане.

* — деятельность организации запрещена в РФ