ЕСПЧ обязал Россию легализовать однополые союзы

Страна обязана предоставить возможность однополым парам зарегистрировать свои отношения в рамках национального законодательства, говорится в пресс-релизе суда. При этом государство в праве само решить, какая форма регистрации союза будет наиболее приемлема.



Так суд ответил на обращение трех однополых российских пар, которые ранее не смогли зарегистрировать брак в России. В 2009 году Ирина Федотова и Ирина Шипитько обратились в Тверской районный суд Москвы с требованием оспорить решение ЗАГСа, однако их иск был отклонен.

Вместе с тем, согласно новой Конституции, за браком закрепляется понятие союза мужчины и женщины. Кроме того, в феврале законодатели изменили и 6 статью Семейного кодекса. Если ранее в ней говорилось, что международные договоры имеют верх над российским законодательством, то теперь появилось дополнение, согласно которому те международные договоры, которые не соответствуют новой Конституции, могут быть проигнорированы.

Три года назад судья ЕСПЧ от России высказался за легализацию однополых отношений. В своем «особом мнении» он предложил придумать другое наименование для такого союза, а не называть его браком.