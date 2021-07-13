Жара в Москве начнет ослабевать к понедельнику, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, температура воздуха понизится до 27-29 градусов, однако и это будет на 5 градусов выше климатической нормы. С четверга в столице появятся облака, возможны дожди и грозы.
2021-07-13T14:34:29+03:00
2021-07-13T14:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 13 июля 2021
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