Жара в Москве начнет ослабевать к понедельнику, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, температура воздуха понизится до 27-29 градусов, однако и это будет на 5 градусов выше климатической нормы. С четверга в столице появятся облака, возможны дожди и грозы.