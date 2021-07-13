Рок-группа «Алиса» провела в Санкт-Петербурге два концерта, не согласовав их с чиновниками

Шоу провели в зале киностудии «Ленфильм» под видом съёмок клипа. Фан-клуб «Армия Алиса» в сообщениях, которые размещали на страницах в соцсетях, предупреждал зрителей, что вместо эпидемических мер гостям подпольного концерта нужно будет соблюдать конспирацию. Чтобы попасть на выступление любимой группы фанатам предлагали отправить номер телефона на электронную почту, после чего ждать звонка от тайного агента. Зрителей просили не разглашать информацию о концерте и платить только наличными. В начале выступления стюарды демонстративно вывели из зала парня, который достал мобильный телефон, рассказывает 78-й телеканал. В то же время надевать маски и держать социальную дистанцию организаторы не требовали. Меры конспирации попросили соблюдать и после завершения концерта. Зрителям предложили не толпиться в фойе, а небольшими группами разойтись по заведениям. Напоследок собравшимся ещё раз напомнили о том, что фотографии мероприятия нельзя выкладывать в соцсети. И даже кадры с улицы публиковать не стоит.

Ранее концерт группы «Ногу свело» в Санкт-Петербурге отменили из-за того, что за день до этого в этом же зале во время выступления Димы Билана были нарушены коронавирусные ограничения.