В Кремле видят логику в ужесточении карантинных мер из-за коронавируса

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это может стать безальтернативным способом борьбы с пандемией. Так он прокомментировал решение властей Франции, где запретят посещать бары и рестораны, а также больницы и поезда непривитым гражданам. В то же время Песков отметил, что сравнивать решения властей России и Франции по ограничениям вряд ли возможно.
2021-07-13T14:33:51+03:00
2021-07-13T14:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 13 июля 2021
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