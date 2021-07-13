В Кремле видят логику в ужесточении карантинных мер из-за коронавируса

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это может стать безальтернативным способом борьбы с пандемией. Так он прокомментировал решение властей Франции, где запретят посещать бары и рестораны, а также больницы и поезда непривитым гражданам. В то же время Песков отметил, что сравнивать решения властей России и Франции по ограничениям вряд ли возможно.