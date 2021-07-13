Авиакомпания «Люфтганза» откажется от приветствия «Дамы и господа», — сообщает издание «Вельт». Будут использованы другие фразы, такие как «Дорогие гости» или «Добро пожаловать на борт». Решение стало результатом широкой дискуссии. В «Люфтганзе» говорят, что усилия по достижению гендерно нейтрального языка будут прилагаться в отношении как сотрудников, так и пассажиров.