Авиакомпания «Люфтганза» откажется от приветствия «Дамы и господа», — сообщает издание «Вельт». Будут использованы другие фразы, такие как «Дорогие гости» или «Добро пожаловать на борт». Решение стало результатом широкой дискуссии. В «Люфтганзе» говорят, что усилия по достижению гендерно нейтрального языка будут прилагаться в отношении как сотрудников, так и пассажиров.
2021-07-13T14:33:34+03:00
2021-07-13T14:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 13 июля 2021
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