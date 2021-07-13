Столичная полиция задержала более ста человек после массовой драки в районе Кузьминки

Всех проверяют на причастность к инциденту. В ходе него есть пострадавшие с ножевыми ранениями.

В полиции оказались уроженцы из республик Средней Азии – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Именно их представители подралИсь на юго-востоке Москвы. Отношения больше сотни человек — по некоторым данным их число доходило до двухсот — выясняли на Зеленодольской улице, рядом с метро Кузьминки. Большие группы выбегали на дорогу, перекрывая автомобильное движение, забегали в метро, устраивали стычки, что-то кричали. Некоторые люди несмотря на плотный поток машин перебегали прилегающий Волгоградский проспект. Такие видео появились в социальных сетях.

Несколько человек в результате драки получили ранения, в том числе ножевые. Причины конфликта в столичной полиции не объяснили. Информированный источник агентства Интерфакс рассказал, что к массовой драке привёл конфликт нескольких мужчин. По данным телеканала РЕН он произошёл ещё в конце прошлой недели в подмосковных Химках. Там таджики избили двух киргизов. Отношения договорились выяснять в Кузьминках, правда, в назначенное время — семи часам вечера — вчера никто не приехал. Люди подтянулись ближе к полуночи, когда уже стемнело. Полиция сначала бездействовала, на это обращают внимание очевидцы, снимавшие драку на видео.

Позже начались задержания. Агентства сначала сообщали о 15-20 оказавшихся в ОВД, позже их число выросло в 5 раз. Всех проверят на предмет причастности к массовой драке, сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Первоначально в драке должны были участвовать около 400 человек. Такое сообщение по данным телеканала РЕН поступило в столичную полицию. Заявитель пояснил, что узнал эту информацию из некого чата в одном из мессенджеров.