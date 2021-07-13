«Ъ»: Китайская компания Livzon подала заявление на регистрацию своей вакцины против коронавируса в России

Китайская фармацевтическая компания Livzon подала заявление на регистрацию своей вакцины против коронавируса в России, — сообщает газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, препарат пока не зарегистрирован даже в Китае.

Во многих регионах России введена обязательная вакцинация 60% работников торговли, общепита и сферы услуг. Они должны быть привиты первым компонентом вакцины к середине июля.

Во Франции вводится обязательная вакцинация медицинских работников, — объявил президент Эммануэль Макрон. Медики, которые откажутся прививаться, будут уволены. После обращения Макрона на вакцинацию от коронавируса записались около миллиона французов.