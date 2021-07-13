Европейский суд по правам человека обязал Россию признавать однополые союзы

Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Оно вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступать в брак и другие виды гражданских партнерств. В пресс-релизе подчеркивается, что российское государство нарушило статью 8-ю Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.