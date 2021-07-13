Европейский суд по правам человека обязал Россию признавать однополые союзы

Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Оно вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступать в брак и другие виды гражданских партнерств. В пресс-релизе подчеркивается, что российское государство нарушило статью 8-ю Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
2021-07-13T14:04:46+03:00
2021-07-13T14:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:04, 13 июля 2021
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