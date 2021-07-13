Песков: Просьба Российского книжного союза об изъятии книг с изображением Гитлера нуждается в разъяснениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что рекомендация Российского книжного союза об изъятии из магазинов изданий с изображением нацистских лидеров нуждается в разъяснениях.

На просьбу корреспондента «Эха Москвы», прокомментировать рекомендацию Российского книжного союза изымать книги, где есть изображения Гитлера, Дмитрий Песков ответил: «Наверное, там нужны какие-то разъяснения. Эксцессы у исполнителей могут быть везде и всегда, и будут всегда. Но они все корректируются», — сказал он.

Д.Песков считает, что требования законодательства понятны, речь идет о запрете «на обложке больших, крупных изображений» нацистских преступников.

«Понятно, что популяризация не нужна и недопустима по закону, а если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри книги, не на обложке — это другое дело», — отметил представитель Кремля.

Российский книжный союз рекомендовал книжным магазинам и издательствам изъять и утилизировать книги, попадающие под закон о запрете отождествлять роль СССР и Германии в Великой Отечественной войне.