По мнению Пескова, вопрос о границах России неуместен, так как она не выходила из состава Советского Союза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о границах России по аналогии с темой территориальных приобретений других республик неуместно, так как Российская Федерация не выходила никогда из Советского Союза.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы» может ли сравнение границ 1922 и 1991 годов, упомянутое в статье президента РФ, распространяться также на Россию и те регионы, которые вошли в ее состав в советский период, Дмитрий Песков ответил: «Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в чем дело», — сказал он.

Как подчеркнул Д.Песков, Путин в своей статье «констатирует эту ситуацию и этот юридический принцип». Пресс-секретарь президента также отметил, что это предмет для дискуссий в эфире, но не в рамках конференц-кола.

«Вам лучше, наверное, излагать стройно, письменно или устраивать дискуссии в эфире. Статья, безусловно, очень глубокая, она очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии — это хорошо, и они должны быть», — сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь согласился, что эту статью можно считать приглашением к дискуссии, в том числе о границах.