Потомки миллиардера Альфонса Ротшильда обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на Чехию, — пишет местная пресса. Они добиваются возвращения усадьбы на северо-востоке республики, которая была конфискована нацистами в 1939-м году. Ее так и не вернули Ротшильдам. Чешские суды, ссылаясь на недостаток подтвержденной документами информации, отказались рассматривать иск Ротшильдов.
2021-07-13T13:33:48+03:00
2021-07-13T13:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 13 июля 2021
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