Потомки миллиардера Альфонса Ротшильда обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на Чехию, — пишет местная пресса. Они добиваются возвращения усадьбы на северо-востоке республики, которая была конфискована нацистами в 1939-м году. Ее так и не вернули Ротшильдам. Чешские суды, ссылаясь на недостаток подтвержденной документами информации, отказались рассматривать иск Ротшильдов.