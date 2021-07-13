Встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко нельзя назвать неожиданной, — сказали сегодня в Кремле

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, договоренность была достигнута ранее. Специального анонса действительно никто не делал, что, по мнению Пескова, не умаляет значения встречи. Она, кстати, уже проходит в Санкт-Петербурге. Ни в Москве, ни в Минске темы переговоров двух президентов не объявляют.

Пребывание Александра Лукашенко у власти зависит прежде всего от Кремля, — сказал в эфире «Эха Москвы» белорусский медиаменеджер Дмитрий Навоша. Дмитрий Навоша отмечает, что все политические высказывания Лукашенко направлены на объединение с Кремлем против общей угрозы – Запада.

