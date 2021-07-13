Верховный суд России оставил без изменений приговор Александру Дрыманову

Верховный суд России оставил без изменений приговор бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову. Кассационная жалоба защиты осталась без удовлетворения. В марте Дрыманов был приговорен к 12-ти годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.

