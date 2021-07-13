Роспотребнадзор предлагает вакцинировать от гриппа 60% населения

Прежде всего речь идет об осеннем периоде. Ответственность за это должны нести руководители регионов. В заявлении ведомства говорится, что интервал между прививками против гриппа и других инфекций, в том числе коронавируса, должен быть не менее одного месяца.
2021-07-13T13:31:30+03:00
2021-07-13T13:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 13 июля 2021
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