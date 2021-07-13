Песков считает, что статья Путина – «глубокий повод для обсуждения лидеров России и Украины»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге с журналистами о возможности встречи лидеров России и Украины, отметил, что статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» могла бы стать темой для обсуждения президентов двух стран.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», может ли стать статья Путина темой для встречи двух президентов, Дмитрий Песков ответил: «Эта статья — это глубокий повод, очень хороший повод для обсуждения. Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Но при этом он отметил, что президент Путин уже говорил, что «он готов к встрече с президентом Зеленским», «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне».

Д.Песков подтвердил, что обсуждение сторонами возможности встречи Путина и Зеленского не ведется.

«Мы же говорили, что нужно сначала подготовить эту встречу. Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов», — сказал Песков.