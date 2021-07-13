Лоукостер «Победа» объявил о повышении цен на билеты минимум на 2% из-за новых правил медосмотра бортпроводников

В авиакомпании подчеркивают, что это привело к росту затрат перевозчика. Бортпроводники фактически обязаны дважды проходить медкомиссию. Перевозчику придется тратить на каждого сотрудника по 30 тысяч рублей. В Министерстве транспорта сообщили, что возможное «задвоение» медосмотра планируется исключить с марта будущего года.