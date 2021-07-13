Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе выдвинута в ГД по Центральному округу №208 от партии «Зеленая альтернатива»

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе выдвинута в Госдуму по Центральному округу №208 от партии «Зеленая альтернатива». Одним из ее соперников станет Сергей Митрохин от «Яблока». «Единая Россия» своих кандидатов в этом округе не выдвигала. Вчера Хараидзе перевели под домашний арест. Защита будет добиваться дальнейшего смягчения меры пресечения, — сказал «Эху Москвы» адвокат Михаил Бирюков.