Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе выдвинута в ГД по Центральному округу №208 от партии «Зеленая альтернатива»

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе выдвинута в Госдуму по Центральному округу №208 от партии «Зеленая альтернатива». Одним из ее соперников станет Сергей Митрохин от «Яблока». «Единая Россия» своих кандидатов в этом округе не выдвигала. Вчера Хараидзе перевели под домашний арест. Защита будет добиваться дальнейшего смягчения меры пресечения, — сказал «Эху Москвы» адвокат Михаил Бирюков.
2021-07-13T13:04:33+03:00
2021-07-13T13:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 13 июля 2021
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