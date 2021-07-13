Зеленский отреагировал на статью Путина о единстве русских и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью о единстве русских и украинцев своего российского коллеги Владимира Путина. Ряд положений он готов обсудить лично.

Владимир Зеленский поприветствовал тот факт, что статья была опубликована не только на русском, но и на украинском языке. Вместе с тем он признался, что из-за напряженного графика пока не изучил публикацию целиком, но намерен это сделать.

Отдельно Зеленский заметил, что ряд вопросов, которые Владимир Путин поднимает в своей публикации, лидеры двух стран могли бы обсудить лично. Он также отметил, что в последнее время ведется много разговоров о необходимости встречи глав двух стран, однако постоянно на это не хватает времени. Теперь же, подчеркнул Зеленский, ему понятно, чем занимался Путин.

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» под авторством президента Владимира Путина появилась на сайте Кремля накануне. В ней сказано, в частности, что обе страны долгое время развивались как единая экономическая система. Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что Москва полностью признает Киев и многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Путин также высказал мнение, что Киев не заинтересован в решении конфликта в Донбассе.

Владимир Зеленский отметил, что Киев подумает над ответом на статью Владимира Путина.