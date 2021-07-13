«Пул первого»: В Санкт-Петербурге начались переговоры глав России и Белоруссии

В Санкт-Петербурге начались переговоры глав России и Белоруссии, — сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко. В Кремле уточнили, что на встрече будут обсуждаться меры по противодействию попыткам Запада раскачать ситуацию в Белоруссии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что сначала Путин и Лукашенко поговорят один на один, а затем продолжат переговоры во время рабочего завтрака. Песков подчеркнул, что договоренность об этой встрече достигнута несколько недель назад во время телефонного разговора.