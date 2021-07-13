«Пул первого»: В Санкт-Петербурге начались переговоры глав России и Белоруссии

В Санкт-Петербурге начались переговоры глав России и Белоруссии, — сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко. В Кремле уточнили, что на встрече будут обсуждаться меры по противодействию попыткам Запада раскачать ситуацию в Белоруссии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что сначала Путин и Лукашенко поговорят один на один, а затем продолжат переговоры во время рабочего завтрака. Песков подчеркнул, что договоренность об этой встрече достигнута несколько недель назад во время телефонного разговора.
2021-07-13T13:02:16+03:00
2021-07-13T13:02:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:02, 13 июля 2021
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