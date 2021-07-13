Российские власти снова объявили о максимальном за сутки количестве умерших от коронавируса

Смертность растёт одновременно в различных регионах.

780 человек скончались от Covid-19 по стране. Оперативный штаб впервые отчитался о настолько высокой смертности за день. Она растёт с середины июня. За последние недели суточный максимум обновлялся неоднократно, в последний раз – в субботу, когда скончались 752 человека. Всего, по этим подсчётам, от коронавируса по стране умерло почти 144 500 заразившихся.

В свою очередь темпы распространения заболевания в последние дни понемногу снижаются. Сегодня это 24 702 заразившихся, что на несколько сотен меньше, чем вчера. Самый заметный спад среди заболевших выявили в Москве. В столице зарегистрировали без малого пять тысяч новых случаев – по сравнению с днём ранее это сразу на четыреста человек меньше.

За столицей в списке по регионам идёт Московская область – это чуть более двух тысяч пятисот заболевших, и Санкт-Петербург, где выявили чуть меньше двух тысяч случаев.

Самая высокая смертность от коронавируса в эти дни фиксируется в Санкт-Петебурге. Из-за того, что крематорий не справляется с нагрузками, ранее ритуальные компании пообещали хоронить жертв эпидемии бесплатно.