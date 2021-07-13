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Эксклюзив Эха 12:57, 13 июля 2021

РКС рекомендовал магазинам изъять книги, попадающие под закон о запрете уравнивания роли СССР и нацистской Германии

Российский книжный союз рекомендовал книжным магазинам и издательствам изъять и утилизировать книги, попадающие под закон о запрете отождествлять роль СССР и Германии в Великой Отечественной войне. Как подчеркнул в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий вице-президент РКС Леонид Палько, при этом речи о возмещении убытков в этой ситуации не идет.

«Принят федеральный закон об увековечивании Победы. Мы написали, что просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадавших в сферу действий вышеуказанных нормативных актов, в случае обнаружения, прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнеров, из торговых залов подлежат изъятию и утилизации», — сказал Л.Палько.

Несмотря на то, что многие издания были выпущены в тираж до принятия этого закона, возмещение убытков не должно лежать в зоне ответственности тех, кто подписывал этот закон, считает Л.Палько.
«Я патриот и государственник, я в жесткой позиции стою в этой ситуации. Вот если ко мне бы пришли издать такую продукцию, которая поливает советскую власть, поливает советский народ, я бы просто не издавал это изначально. А если издатель взял на себя ответственность — издавать спорные моменты, вот пусть он и отвечает, как финансово, так и морально-этически», — сказал он.

По информации вице-президента РКС, ряд издательств уже отреагировали на это письмо и последовали рекомендации.

«Мы стараемся реагировать на любые законодательные вещи, связанные с национальной библиотекой. Общественная организация для того и существует, чтобы где-то подсказать, где-то помочь. Ко мне обратились за разъяснением ряд книжных магазинов, как быть в этой ситуации. Мы изучили и обратились в наше министерство, но у них нет какой-то практики, тогда мы сделали это письмо и отправили его нашим издателям. Оно носит информационный характер, для этого и существует Российский книжный союз, чтобы отстаивать интересы наших издателей, читателей и книготорговцев. Сейчас ряд изданий уже отреагировало, и попросило изъять ряд книг», — отметил Л.Палько.


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