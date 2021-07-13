Партия «Зеленая альтернатива» выдвинула в Госдуму по Центральному округу №208 мундепа Тверского района Москвы Хараидзе

Партия «Зеленая альтернатива» выдвинула в Госдуму по Центральному округу №208 муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе. Одним из ее соперников станет Сергей Митрохин от «Яблока». «Единая Россия» своих кандидатов в этом округе не выдвинула. Вчера Хараидзе изменили меру пресечения на домашний арест. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Политик виновной себя не признаёт и связывает свое преследование с намерением баллотироваться в Госдуму.
2021-07-13T12:34:30+03:00
2021-07-13T12:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 13 июля 2021
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