FT: Израиль рекомендует делать третью дозу вакцины Pfizer взрослым гражданам с особо уязвимым иммунитетом

Израиль рекомендует делать третью дозу вакцины Pfizer взрослым гражданам с особо уязвимым иммунитетом, — сообщает деловая газета Financial Times со ссылкой на Министерство здравоохранения. Отмечается, что власти США и европейских государств пока только обсуждают целесообразность третьей дозы для эффективной борьбы с агрессивным Дельта-вариантом.
2021-07-13T12:33:18+03:00
2021-07-13T12:38:14+03:00
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12:33, 13 июля 2021
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