FT: Израиль рекомендует делать третью дозу вакцины Pfizer взрослым гражданам с особо уязвимым иммунитетом

Израиль рекомендует делать третью дозу вакцины Pfizer взрослым гражданам с особо уязвимым иммунитетом, — сообщает деловая газета Financial Times со ссылкой на Министерство здравоохранения. Отмечается, что власти США и европейских государств пока только обсуждают целесообразность третьей дозы для эффективной борьбы с агрессивным Дельта-вариантом.