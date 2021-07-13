Взрыв в магазине в Геленджике мог произойти из-за неисправности газового оборудования или неосторожного обращения

Взрыв в магазине возле гостиницы в Геленджике мог произойти из-за неисправности газового оборудования или неосторожного обращения с ним. Эта версия, по неофициальным данным, приоритетная. Погиб один человек, пятеро пострадали.

Открытое пламя, большой столб черного дыма, выбитые окна на первом этаже и повреждённый фасад гостиницы. Осколки на тротуаре и проезжей части. Одна из припаркованных машин отброшена на противоположную сторону дороги. Такие фото и видео появились в соцсетях после случившегося. Взрыв прогремел утром в магазине, который судя по снимкам, примыкает к гостинице в центре Геленджика. Из неё эвакуировали 50 человек. Постояльцев отеля, рядом с которым взорвался газ, расселят. Есть погибший. Пострадавшие в тяжёлом состоянии или средней степени тяжести, в их числе девочка 14-ти лет, передаёт РИА. Телеканал РЕН сообщил, что под завалами оказалась женщина, её спасли. Медики из больницы и ожогового центра Краснодара вылетели в Геленджик. Глава Кубани поручил тщательно проверить соблюдение требований пожарной безопасности на объектах размещения людей и потребительской сферы. Предварительная версия – неисправность газового оборудования, другие тоже рассматривают, сказал источник агентства ТАСС в экстренных службах.

Прокуратура Кубани проводит проверку, на месте инцидента работают сотрудники МЧС и сотрудники управление СК по Краснодарскому краю.