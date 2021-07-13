У здания парламента Литвы проходит митинг с требованием не впускать в страну нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они прибывают в Литву из Белоруссии. В этом году на границе задержаны более 1700 человек, в 20 раз больше, чем в прошлом. Белорусские власти заявляют, что не останавливают нелегалов из-за европейских санкций.