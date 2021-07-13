Московские полицейские обнаружили сайт, на котором продавались фальшивые справки о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. Ведется доследственная проверка, сообщает ТАСС. Собеседник агентства рассказал, что поддельные справки доставляли курьеры. Другие подробностей пока нет.