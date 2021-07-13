Московские полицейские обнаружили сайт, на котором продавались фальшивые справки о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. Ведется доследственная проверка, сообщает ТАСС. Собеседник агентства рассказал, что поддельные справки доставляли курьеры. Другие подробностей пока нет.
2021-07-13T11:34:13+03:00
2021-07-13T12:17:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 13 июля 2021
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