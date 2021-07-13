Роспотребнадзор планирует привить от гриппа не менее 60% от общей численности населения России, и не мене 75% граждан, которые относятся к группам риска. Это соответствует показателям прошлого эпидемиологического сезона, отмечает ТАСС. Санитарные врачи рекомендуют прививаться от гриппа не ранее, чем через месяц после других прививок, в том числе против коронавируса.
2021-07-13T11:33:56+03:00
2021-07-13T12:18:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870276-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3490382.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 13 июля 2021
Загрузка комментариев...