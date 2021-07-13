Роспотребнадзор планирует привить от гриппа не менее 60% от общей численности населения России, и не мене 75% граждан, которые относятся к группам риска. Это соответствует показателям прошлого эпидемиологического сезона, отмечает ТАСС. Санитарные врачи рекомендуют прививаться от гриппа не ранее, чем через месяц после других прививок, в том числе против коронавируса.