В Чечне объявлены выходными три дня с 19 по 21 июля в связи с празднованием Курбан Байрама

Такой указ подписал глава Республики Рамзан Кадыров. Из-за пандемии коронавируса в Чечне заполняемость мечетей ограничена 50-ю процентами, вход запретят тем, кто не сделал прививку. В Москве празднование Курбан Байрама в этом году пройдет в онлайн формате. Молитва будет проводиться только в соборной мечети.
2021-07-13T11:33:35+03:00
2021-07-13T11:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 13 июля 2021
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