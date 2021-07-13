В Чечне объявлены выходными три дня с 19 по 21 июля в связи с празднованием Курбан Байрама

Такой указ подписал глава Республики Рамзан Кадыров. Из-за пандемии коронавируса в Чечне заполняемость мечетей ограничена 50-ю процентами, вход запретят тем, кто не сделал прививку. В Москве празднование Курбан Байрама в этом году пройдет в онлайн формате. Молитва будет проводиться только в соборной мечети.