По данным источников ТАСС более 100 человек задержаны после массовой драки в московском районе Кузьминки вчера вечером. В потасовке участвовали мигранты из стран Средней Азии, несколько человек получили ножевые ранения. Официальной информации о количестве задержанных и причинах драки пока нет.
2021-07-13T11:33:18+03:00
2021-07-13T11:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 13 июля 2021
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