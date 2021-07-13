По данным источников ТАСС более 100 человек задержаны после массовой драки в московском районе Кузьминки вчера вечером. В потасовке участвовали мигранты из стран Средней Азии, несколько человек получили ножевые ранения. Официальной информации о количестве задержанных и причинах драки пока нет.